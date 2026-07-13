В Красноярске и Бородино обновят молодежные центры

В филиале красноярского молодежного центра «База» на улице Глинки уже начался ремонт. Здесь демонтировали часть стен и напольного покрытия. После обновления в центре появятся многофункциональный зал для мастер-классов и встреч, помещения для занятий спортом и танцами, а также пространство для совместной работы над проектами.