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В Красноярске и Бородино обновят молодежные центры

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае началась модернизация двух молодежных центров — в Красноярске и Бородино. В учреждениях проведут ремонт, создадут новые пространства и установят современное оборудование. Работы выполняют в рамках краевого проекта «Молодежные центры 2.0».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае началась модернизация двух молодежных центров — в Красноярске и Бородино. В учреждениях проведут ремонт, создадут новые пространства и установят современное оборудование. Работы выполняют в рамках краевого проекта «Молодежные центры 2.0».

В филиале красноярского молодежного центра «База» на улице Глинки уже начался ремонт. Здесь демонтировали часть стен и напольного покрытия. После обновления в центре появятся многофункциональный зал для мастер-классов и встреч, помещения для занятий спортом и танцами, а также пространство для совместной работы над проектами.

Ремонт стартовал и в молодежном центре Бородино. В здании обновят кабинеты, оборудуют площадки для мероприятий, занятий спортом и проектной деятельности. После завершения работ молодежь сможет реализовывать здесь свои инициативы, а также участвовать в патриотических и волонтерских проектах.

«Молодежные центры — это главные точки сбора молодых людей, поэтому для нас особенно важно наполнить эти пространства смыслами. Государственная политика направлена на поддержку инициатив и модернизацию молодёжных пространств, создаёт импульс для развития поколения молодых людей, увлечённых общественной, творческой, спортивной или волонтерской деятельностью, готовых работать в родном крае», — поделился руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Виктор Коломиец.

В пресс-службе краевого правительства отмечают, что проект «Молодежные центры 2.0» реализуется в регионе с 2017 года. За это время модернизацию прошли уже 18 учреждений. В прошлом году обновили молодежные центры в Манско-Уярском и Назаровском округах.