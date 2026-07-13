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КСИР заявил об ударе по базам США в Кувейте

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанёс удары по американским базам в Кувейте, уничтожив зенитный ракетный комплекс Patriot и радиолокационную систему FPS.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанёс удары по американским базам в Кувейте, уничтожив зенитный ракетный комплекс Patriot и радиолокационную систему FPS.

Об этом сообщило Mehr.

Целями военно-космических сил КСИР стали резервуары с топливом и ЗРК Patriot на базе «Али ас-Салем», а также радиолокационная система FPS на базе «Ахмад-аль-Джабер». Все объекты полностью уничтожены.

«Операция возмездия продолжается», — подчеркнули в КСИР.

Ранее сообщалось, что Иран нанёс ракетные удары по базе США «Муваффак Салти» в Иордании в ответ на американские атаки по иранской территории.

В КСИР заявили об ударе по складам ракет и резервуарам с топливом на американской авиабазе «Принц Хасан» в Иордании.

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