КСИР заявил об ударе по базам США в Кувейте

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанёс удары по американским базам в Кувейте, уничтожив зенитный ракетный комплекс Patriot и радиолокационную систему FPS.
Об этом сообщило Mehr.
Целями военно-космических сил КСИР стали резервуары с топливом и ЗРК Patriot на базе «Али ас-Салем», а также радиолокационная система FPS на базе «Ахмад-аль-Джабер». Все объекты полностью уничтожены.
«Операция возмездия продолжается», — подчеркнули в КСИР.
В КСИР заявили об ударе по складам ракет и резервуарам с топливом на американской авиабазе «Принц Хасан» в Иордании.