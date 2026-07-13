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Воробьёв: силы ПВО сбили 81 БПЛА в Подмосковье

В Московской области силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку беспилотников, сбив и подавив 81 БПЛА.

В Московской области силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку беспилотников, сбив и подавив 81 БПЛА.

Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

Беспилотники уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озёрами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.

«Сегодня ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку беспилотников на Московскую область. Над территорией региона был сбит и подавлен 81 БПЛА», — написал Воробьёв.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки пяти вражеских БПЛА.

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