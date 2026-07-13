В Истре при атаке БПЛА погибли три человека, ещё трое ранены

В подмосковной Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, ещё трое получили ранения.
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Как написал глава региона, атака пришлась на посёлок Пионерский. После попадания БПЛА в жилом секторе начался пожар, который охватил пять частных домов.
Он добавил, что всем пострадавшим уже оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее Воробьёв сообщил, что в Московской области силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку беспилотников, сбив и подавив 81 БПЛА.
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