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В Истре при атаке БПЛА погибли три человека, ещё трое ранены

В подмосковной Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, ещё трое получили ранения.

В подмосковной Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, ещё трое получили ранения.

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Как написал глава региона, атака пришлась на посёлок Пионерский. После попадания БПЛА в жилом секторе начался пожар, который охватил пять частных домов.

Он добавил, что всем пострадавшим уже оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее Воробьёв сообщил, что в Московской области силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку беспилотников, сбив и подавив 81 БПЛА.

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