Два человека пострадали из-за атаки БПЛА на дом в Солнечногорске

Атака беспилотника на многоквартирный дом в подмосковном Солнечногорске привела к ранению двух человек, им оказывают медицинскую помощь.
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Как уточнил глава региона, после попадания БПЛА была повреждена стена и остекление здания.
«В Солнечногорске после попадания БПЛА в многоквартирный жилой дом пострадали два человека. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — сообщил губернатор.
Он также отметил, что в деревне Бабкино при атаке были повреждены два частных дома, а в Можайске в многоквартирном доме задело карниз и остекление двух окон. Обошлось без пострадавших.
Ранее Воробьёв сообщил, что в Московской области силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку беспилотников, сбив и подавив 81 БПЛА.