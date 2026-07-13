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Два человека пострадали из-за атаки БПЛА на дом в Солнечногорске

Атака беспилотника на многоквартирный дом в подмосковном Солнечногорске привела к ранению двух человек, им оказывают медицинскую помощь.

Атака беспилотника на многоквартирный дом в подмосковном Солнечногорске привела к ранению двух человек, им оказывают медицинскую помощь.

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Как уточнил глава региона, после попадания БПЛА была повреждена стена и остекление здания.

«В Солнечногорске после попадания БПЛА в многоквартирный жилой дом пострадали два человека. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — сообщил губернатор.

Он также отметил, что в деревне Бабкино при атаке были повреждены два частных дома, а в Можайске в многоквартирном доме задело карниз и остекление двух окон. Обошлось без пострадавших.

Ранее Воробьёв сообщил, что в Московской области силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку беспилотников, сбив и подавив 81 БПЛА.

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