Блюме заявил о нежелании закрывать заводы Volkswagen в Германии

Генеральный директор концерна Volkswagen Оливер Блюме выступил против закрытия немецких производственных площадок ради сокращения издержек.
Об этом Блюме рассказал в интервью Bild.
По его словам, компании удалось добиться существенного прогресса в оптимизации затрат.
«В прошлом году нам удалось снизить себестоимость продукции на наших заводах в Германии в среднем на 20%. Это значительное улучшение», — сказал он.
При этом предприниматель подчеркнул, что концерн сохраняет лидерство на европейском рынке как в сегменте автомобилей с традиционными двигателями, так и среди электромобилей. Однако даже высокий спрос на продукцию не позволяет получать достаточную прибыль.
Вместо радикальных мер Блюме призвал искать альтернативные пути. По его мнению, нужно найти «более разумные решения», которые позволят сократить расходы без остановки предприятий.
Ранее Der Spiegel со ссылкой на источники сообщила, что концерн Volkswagen планирует начать закрывать свои заводы на год раньше, чем предполагалось.