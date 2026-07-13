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Упрощён допуск к сдаче ГТО с 1 сентября

Гражданам с I и II группами здоровья больше не потребуется отдельное медицинское заключение для участия в массовом спорте, студенческих соревнованиях и сдаче норм ГТО, сообщил первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Источник: RT на русском

Гражданам с I и II группами здоровья больше не потребуется отдельное медицинское заключение для участия в массовом спорте, студенческих соревнованиях и сдаче норм ГТО, сообщил первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Об этом сообщает РИА Новости.

Приказ Минздрава вступает в силу 1 сентября.

По словам Свищева, для допуска теперь достаточно результатов диспансеризации или профосмотра, отдельное заключение не требуется.

Парламентарий подчеркнул, что упрощение допуска не означает снижения внимания к здоровью, напротив, система становится гибче.

Он также отметил, что новые правила меняют роль спортивного врача — теперь он работает вместе с тренером, наблюдает за реакцией организма на нагрузку и корректирует тренировочный режим.

«Это особенно важно для юных спортсменов: мы снижаем риски ранней специализации и травматизма», — отметил он.

Кроме того, с 1 сентября главный врач соревнований сможет самостоятельно определять необходимый состав медицинской бригады в зависимости от масштаба мероприятия, числа участников и погодных условий.

Свищев назвал приказ серьёзным шагом вперёд, но призвал регионы и граждан активнее пользоваться новыми возможностями.

«Безопасность в спорте строится на правильной организации, а не на запретах», — заключил он.

10 марта министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв накануне 95-летия создания комплекса «Готов к труду и обороне» заявил, что программа ГТО будет расширена.

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