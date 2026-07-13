Лукашенко заявил про искусственные преграды между Беларусью и Черногорией

Александр Лукашенко уверен, что в недалеком будущем народы двух стран, опираясь на свою самобытную культуру, духовные ценности, а также гуманитарные и экономические связи смогут переступить искусственно созданные преграды. По словам президента, народы Беларуси и Черногории смогут продолжить плодотворное взаимодействие по всем направлениям совместного интереса.