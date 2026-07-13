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Лукашенко заявил про искусственные преграды между Беларусью и Черногорией

Лукашенко сказал, что объединяет народы Беларуси и Черногории.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июля от имени белорусов и от себя лично поздравил народ Черногории с национальным праздником — Днем государственности, сказав про искусственные преграды. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава республики в поздравлении озвучил национальные черты, которые объединяют народы Беларуси и Черногории. Среди них дружелюбие, трудолюбие, гостеприимство, преданность родной земле.

Александр Лукашенко уверен, что в недалеком будущем народы двух стран, опираясь на свою самобытную культуру, духовные ценности, а также гуманитарные и экономические связи смогут переступить искусственно созданные преграды. По словам президента, народы Беларуси и Черногории смогут продолжить плодотворное взаимодействие по всем направлениям совместного интереса.

Ранее Александр Лукашенко сказал, где в Беларуси скоро будет огромное количество украинцев.

Тем временем Лукашенко назвал код понимания белорусами самих себя.

Также глава государства сказал, почему боится за картошку в Беларуси.

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