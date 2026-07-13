США впервые применили ударные морские БПЛА при ударах по Ирану

По данным CENTCOM, новое оружие позволило наносить удары по иранским объектам с морских платформ без риска для экипажа. Это стало очередным шагом в эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном после провала временного перемирия. Использование морских БПЛА расширяет возможности США по поражению целей в прибрежной зоне.
Иран пока официально не комментировал применение морских дронов. Однако в Тегеране уже заявили, что любые новые виды вооружений не изменят исхода конфликта. В последние дни Иран также усилил свою военную активность в регионе, включая удары по американским объектам.
Вашингтон настаивает, что удары носят точечный характер и направлены на объекты, связанные с ядерной программой и военной логистикой Ирана. В Пентагоне подчеркнули, что применение морских БПЛА — это «технологический прорыв», который позволит снизить потери.
Конфликт между США и Ираном обострился после разрыва меморандума о взаимопонимании. Морские дроны могут стать новым вызовом для иранской береговой обороны. Военные эксперты связывают это с успешным опытом использования беспилотников в Красном море. В регионе ожидается дальнейшая эскалация. В Иране уже начали обсуждать меры противодействия. США продолжают наращивать военное присутствие в Персидском заливе. Международные наблюдатели предупреждают о рисках для судоходства. В ООН вновь призвали к переговорам. Иран не исключает ответных действий. Ситуация остаётся напряжённой.
Ужас в Хузестане: США атаковали иранский аэропорт, есть жертвы.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.