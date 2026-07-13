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США впервые применили ударные морские БПЛА при ударах по Ирану

Впервые в истории: США применили морские ударные дроны против Ирана.

Соединённые Штаты впервые применили ударные морские беспилотники в рамках последней волны ударов по целям Ирана, сообщило Центральное командование США (CENTCOM). В операции были задействованы военные самолёты, военно-морские суда, ударные БПЛА и, впервые, морские ударные дроны.

По данным CENTCOM, новое оружие позволило наносить удары по иранским объектам с морских платформ без риска для экипажа. Это стало очередным шагом в эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном после провала временного перемирия. Использование морских БПЛА расширяет возможности США по поражению целей в прибрежной зоне.

Иран пока официально не комментировал применение морских дронов. Однако в Тегеране уже заявили, что любые новые виды вооружений не изменят исхода конфликта. В последние дни Иран также усилил свою военную активность в регионе, включая удары по американским объектам.

Вашингтон настаивает, что удары носят точечный характер и направлены на объекты, связанные с ядерной программой и военной логистикой Ирана. В Пентагоне подчеркнули, что применение морских БПЛА — это «технологический прорыв», который позволит снизить потери.

Конфликт между США и Ираном обострился после разрыва меморандума о взаимопонимании. Морские дроны могут стать новым вызовом для иранской береговой обороны. Военные эксперты связывают это с успешным опытом использования беспилотников в Красном море. В регионе ожидается дальнейшая эскалация. В Иране уже начали обсуждать меры противодействия. США продолжают наращивать военное присутствие в Персидском заливе. Международные наблюдатели предупреждают о рисках для судоходства. В ООН вновь призвали к переговорам. Иран не исключает ответных действий. Ситуация остаётся напряжённой.

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