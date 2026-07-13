США впервые применили ударные морские БПЛА при ударах по Ирану

Конфликт между США и Ираном обострился после разрыва меморандума о взаимопонимании. Морские дроны могут стать новым вызовом для иранской береговой обороны. Военные эксперты связывают это с успешным опытом использования беспилотников в Красном море. В регионе ожидается дальнейшая эскалация. В Иране уже начали обсуждать меры противодействия. США продолжают наращивать военное присутствие в Персидском заливе. Международные наблюдатели предупреждают о рисках для судоходства. В ООН вновь призвали к переговорам. Иран не исключает ответных действий. Ситуация остаётся напряжённой.