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В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Беспилотники уничтожены в Ростове-на-Дону и трёх районах области, пострадавших и разрушений нет.

Беспилотники уничтожены в Ростове-на-Дону и трёх районах области, пострадавших и разрушений нет.

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона уточнил, что БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону, а также в Матвеево-Курганском, Аксайском и Каменском районах. Кроме того, беспилотники были сбиты над акваторией Таганрогского залива.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — добавил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в регионе силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку беспилотников, сбив и подавив 81 БПЛА.

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