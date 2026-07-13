Samsung решил запустить производства чипов в Йонгине на год раньше из-за роста спроса

В конце июня президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал бизнес поднять экономику регионов до уровня Сеульской агломерации и заодно побороться за доминирование в сфере ИИ. Samsung и ее местный конкурент SK Hynix представили масштабную промышленную стратегию и объявили о намерении инвестировать в расширение производственных мощностей 800 трлн вон ($518,3 млрд), сообщало Reuters со ссылкой на министра промышленности Ким Чун Хвана.