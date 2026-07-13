США впервые использовали морские беспилотники при атаке на Иран

8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки, обвинив друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. 11 июля США объявили об окончании третьей волны ударов. В ответ на американскую атаку Иран ударил по объектам США в пяти странах Ближнего Востока.