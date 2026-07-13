США впервые использовали морские беспилотники при атаке на Иран

США впервые использовали ударные морские беспилотники при атаке по целям в Иране, заявило Центральное командование (CENTCOM). Американские вооруженные силы также использовали самолеты, военно-морские суда и ударные беспилотники.
По информации командования, в Иране были поражены десятки целей, в том числе системы ПВО, радары и катера.
8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки, обвинив друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. 11 июля США объявили об окончании третьей волны ударов. В ответ на американскую атаку Иран ударил по объектам США в пяти странах Ближнего Востока.