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США впервые использовали морские беспилотники при атаке на Иран

США впервые использовали ударные морские беспилотники при атаке по целям в Иране, заявило Центральное командование (CENTCOM). Американские вооруженные силы также использовали самолеты, военно-морские суда и ударные беспилотники.

США впервые использовали ударные морские беспилотники при атаке по целям в Иране, заявило Центральное командование (CENTCOM). Американские вооруженные силы также использовали самолеты, военно-морские суда и ударные беспилотники.

По информации командования, в Иране были поражены десятки целей, в том числе системы ПВО, радары и катера.

8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки, обвинив друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. 11 июля США объявили об окончании третьей волны ударов. В ответ на американскую атаку Иран ударил по объектам США в пяти странах Ближнего Востока.

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