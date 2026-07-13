ЦИК России опубликовала перечень партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов на выборы в Госдуму

В соответствии с Календарным планом проведения выборов 11 июля истек срок, когда политические партии могли проводить партийные съезды для выдвижения кандидатов и списков кандидатов. Федеральные списки выдвинули «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые», «Яблоко» и Партия прямой демократии. Окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Государственной Думы по четырём одномандатным избирательным округам на территории Красноярского края продолжают приём документов от кандидатов, выдвинутых политическими партиями в срок до 18 часов 22 июля.