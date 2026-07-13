Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дипломат заявил, что страны ЕС не смогли договориться о формате диалога с РФ

Евросоюз пока не подошёл к этапу запуска официальных переговоров с Россией по украинскому урегулированию. Об этом рассказал европейский дипломатический источник. По его информации, Брюссель остаётся открытым к диалогу, однако конкретное решение по формату общения с Москвой так и не приняли.

«Мы ещё не находимся на этапе запуска таких переговоров», — приводят слова источника «Известия».

Дипломат добавил, что каким бы ни стал будущий формат, участие европейцев в процессе урегулирования ситуации на Украине неизбежно.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что ЕС активно подбирает подходящую фигуру для роли переговорщика с Россией. Политик выразил уверенность, что такую личность найдут в ближайшее время. По мнению Пеллегрини, после этого появится реальная возможность усадить стороны за стол переговоров.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше