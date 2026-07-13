Депутат ЕП от Швеции подала в полицию на датского коллегу за расизм

До этого некоторые правые депутаты ЕП уже скандировали «отправить их обратно» после голосования об ужесточении депортационной политики. Аль-Сахлани выступила в парламенте, обвинив ультраправых в опускании «на новое дно» и признавшись, что впервые почувствовала опасность в зале заседаний. Её комментарии вызвали волну критики в соцсетях: финский депутат Себастьян Тынккинен написал ей «плачь ещё», а датчанин Сторм заявил, что она должна вернуться домой.