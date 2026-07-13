Депутат ЕП от Швеции подала в полицию на датского коллегу за расизм

Депутат Европарламента от Швеции Абир Аль-Сахлани подала заявление в полицию на датского коллегу Кристоффера Сторма, обвинив его в разжигании расовой ненависти после того, как он написал ей «убирайся домой» в соцсетях, сообщает The Guardian. Инцидент произошёл на фоне скандала с антииммиграционными выкриками в Европарламенте.
До этого некоторые правые депутаты ЕП уже скандировали «отправить их обратно» после голосования об ужесточении депортационной политики. Аль-Сахлани выступила в парламенте, обвинив ультраправых в опускании «на новое дно» и признавшись, что впервые почувствовала опасность в зале заседаний. Её комментарии вызвали волну критики в соцсетях: финский депутат Себастьян Тынккинен написал ей «плачь ещё», а датчанин Сторм заявил, что она должна вернуться домой.
Аль-Сахлани подала жалобу только на Сторма, так как шведская полиция не знала, как реагировать на пост Тынккинена. Оба политика отвергли обвинения. Сторм объяснил свою фразу тем, что если она считает решение парламента настолько неприемлемым, ей лучше покинуть зал заседаний. Аль-Сахлани назвала это объяснение неубедительным.
Её группа «Обновляя Европу» выступила в поддержку депутата, а глава фракции Валери Айер потребовала дисциплинарных мер против обоих законодателей. Председатель ЕП Роберта Метсола осудила агрессивные скандирования и пообещала принять меры.
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