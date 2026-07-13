Частным компаниям Индии разрешат производство ракетного вооружения в рамках оборонной реформы

Открытие сектора производства ракет для частных компаний связано с тем, что государственный производитель Bharat Dynamics Ltd не может удовлетворить растущие потребности вооруженных сил Индии и экспорт ракет в дружественные третьи страны, в частности в Индонезию. Изменение политики также направлено на расширение производственных мощностей и поддержку экспорта оборонной продукции. Ранее Индия уже разрешила частное участие в таких секторах, как авиация, беспилотники, артиллерия и военно-морские платформы.