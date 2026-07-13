12-й канал: Иран допускал покушение на Трампа во время саммита НАТО в Анкаре

По информации спецслужб, за подготовкой покушения стоял Тегеран. Предупреждение вынудило американскую сторону заменить самолет, на котором господин Трамп прибыл в Турцию.
По информации The New York Times, американский президент прилетел в Анкару на новом лайнере, полученном в подарок от королевской семьи Катара, а вернулся в США на старом борту, так как на новом самолете не было защиты от ракетных ударов.
Как сообщал CNN, в последнее время американские власти постоянно получали информацию о возможных угрозах жизни господина Трампа. Сам президент США после завершения саммита признал, что может стать жертвой покушения, и назвал себя «номером один в иранском списке на убийство».