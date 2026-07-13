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Минобороны России отчиталось об ударах по портам Украины

В ночь на 13 июля Вооруженные силы России ударили по портам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Порты атаковали высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками.

В ночь на 13 июля Вооруженные силы России ударили по портам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Порты атаковали высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками.

В ведомстве уточнили, что при ударах были поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области. По данным российского Минобороны, их использовали, чтобы хранить грузы военного назначения и горюче-смазочные материалы.

Об ударах по украинским портам Минобороны РФ отчитывалось 11 и 12 июля. В ночь на 11 июля российские Вооруженные силы ударили по трем гаваням — Черноморску, Южному и Измаилу. На следующий день министерство вновь сообщило об атаке на портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске.