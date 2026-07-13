Минобороны России отчиталось об ударах по портам Украины

Об ударах по украинским портам Минобороны РФ отчитывалось 11 и 12 июля. В ночь на 11 июля российские Вооруженные силы ударили по трем гаваням — Черноморску, Южному и Измаилу. На следующий день министерство вновь сообщило об атаке на портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске.