Нетаньяху рассказал, как разозлил Грэма во время их последнего разговора

«И он пришел в ярость. Он сказал: “Ни за что! Ты не можешь этого сделать”. Потому что он был настолько обеспокоен нашей безопасностью, которая, как он считал, является вашей безопасностью, что он фактически спорил с премьер-министром Израиля, настаивая на сохранении американской помощи или даже на ее увеличении», — добавил Нетаньяху.