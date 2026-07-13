Нетаньяху рассказал, как разозлил Грэма во время их последнего разговора

Американский сенатор Линдси Грэм во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сильно разозлился. Об этом Нетаньяху сообщил в эфире Fox News.
Как рассказал Нетаньяху, он рассказал сенатору, что Израиль построил надежную экономику и способен сам обеспечить себя вооружением для защиты общих с США интересов. А потому, указал премьер, Израиль планирует в течение нескольких лет, отказаться от американской военной поддержки и свести ее к нулю.
«И он пришел в ярость. Он сказал: “Ни за что! Ты не можешь этого сделать”. Потому что он был настолько обеспокоен нашей безопасностью, которая, как он считал, является вашей безопасностью, что он фактически спорил с премьер-министром Израиля, настаивая на сохранении американской помощи или даже на ее увеличении», — добавил Нетаньяху.
Линдси Грэм умер 11 июля на 72-м году жизни. По предварительным данным, скончался в результате осложнений болезни сердца, сообщили в его офисе.
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