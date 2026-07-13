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Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике в Иркутске возглавил Николай Шевляков

Иркутск, НИА-Байкал — На должность начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Иркутска назначен Николай Шевляков.

Источник: НИА Байкал

К исполнению обязанностей он приступил 13 июля.

Николай Шевляков родился в Иркутске в 1987 году, высшее юридическое образование получил в Российской правовой академии Министерства юстиции РФ. Трудовую деятельность начал в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. Имеет опыт руководящей работы в региональном Отделении Пенсионного фонда РФ и Следственном управлении СК РФ по Иркутской области.

На протяжении последних десяти лет наряду с должностными обязанностями организовал и проводил соревнования по мини-футболу, баскетболу, хоккею. Принимал в них активное участие в качестве спортсмена. Играет в хоккей с шайбой, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, основными задачами руководителя управления станут развитие массового спорта, пропаганда здорового образа жизни, формирование молодежной политики Иркутска.