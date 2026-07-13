Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике в Иркутске возглавил Николай Шевляков

Николай Шевляков родился в Иркутске в 1987 году, высшее юридическое образование получил в Российской правовой академии Министерства юстиции РФ. Трудовую деятельность начал в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. Имеет опыт руководящей работы в региональном Отделении Пенсионного фонда РФ и Следственном управлении СК РФ по Иркутской области.