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Более 350 дронов летели в сторону Московского региона с вечера

Собянин сообщил, что с 20:30 мск 12 июля более 350 дронов летели на Московский регион. Из них 50 уничтожено на подлете к Москве, остальные — на дальних подступах.

Источник: РБК

Более 350 украинских беспилотников летели в сторону Московского региона с 20:30 12 июля, средства ПВО нейтрализовали большую часть на дальних подступах, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — добавил он.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о жертвах и разрушениях при ночной атаке дронов на регион. Всего, по его информации, силы ПВО сбили 81 беспилотник. В поселке Пионерский в Истре погибли трое местных жителей, еще трое ранены, в Солнечногорске после попадания дрона в многоквартирный жилой дом пострадали два человека. Прокуратура области открыла горячую линию для пострадавших.

В начале июня Собянин в интервью телеканалу РБК оценил работу системы ПВО в Москве как «высочайшую». По его словам, число БПЛА, пролетевших через систему рубежей ПВО Москвы, не превысило тысячной доли процента.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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