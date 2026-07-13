Более 350 дронов летели в сторону Московского региона с вечера

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о жертвах и разрушениях при ночной атаке дронов на регион. Всего, по его информации, силы ПВО сбили 81 беспилотник. В поселке Пионерский в Истре погибли трое местных жителей, еще трое ранены, в Солнечногорске после попадания дрона в многоквартирный жилой дом пострадали два человека. Прокуратура области открыла горячую линию для пострадавших.