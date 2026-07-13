Более 350 дронов летели в сторону Московского региона с вечера

Более 350 украинских беспилотников летели в сторону Московского региона с 20:30 12 июля, средства ПВО нейтрализовали большую часть на дальних подступах, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — добавил он.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о жертвах и разрушениях при ночной атаке дронов на регион. Всего, по его информации, силы ПВО сбили 81 беспилотник. В поселке Пионерский в Истре погибли трое местных жителей, еще трое ранены, в Солнечногорске после попадания дрона в многоквартирный жилой дом пострадали два человека. Прокуратура области открыла горячую линию для пострадавших.
В начале июня Собянин в интервью телеканалу РБК оценил работу системы ПВО в Москве как «высочайшую». По его словам, число БПЛА, пролетевших через систему рубежей ПВО Москвы, не превысило тысячной доли процента.
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