Три человека погибли при падении дронов в Подмосковье

Три человека погибли, еще пятеро пострадали при падении дронов в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале.
В поселке Пионерский в Истре погибли трое, еще трое ранены. Пожар возник в пяти частных домах.
В Солнечногорске после попадания дрона в многоквартирный жилой дом пострадали два человека, повреждены стена и остекление здания. В деревне Бабкино (Истра) выявлены разрушения — там повреждены два частных дома.
В Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон, никто не пострадал.
Всего над территорией области сбили и подавили 81 беспилотник. Их уничтожили над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.
«На всех местах продолжают работать экстренные и оперативные службы. Силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников. Будем информировать», — добавил Воробьев.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с вечера предыдущего дня в сторону Московского региона направлялись свыше 350 беспилотников. «Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — написал он.
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