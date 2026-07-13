Патрушев рассказал, как российская контрразведка смогла преодолеть кризис и переиграла ЦРУ

Российские спецслужбы на рубеже 1990-х и 2000-х годов смогли преодолеть системный кризис и нанесли сокрушительный удар по иностранному шпионажу. Об этом рассказал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, возглавлявший ФСБ с 1999 по 2008 годы.
По его словам, отечественные органы безопасности совершили настоящий прорыв после геополитической катастрофы конца века.
«Российская контрразведка преодолела последствия распада Советского Союза и прекращения существования КГБ СССР. Удалось не просто сохранить ядро контрразведки, но и вновь начать действовать наступательно», — подчеркнул Патрушев в интервью РИА Новости.
Результатом этой наступательной стратегии стали громкие разоблачения кадровых сотрудников и агентов зарубежных спецслужб, охотившихся за секретами страны. В качестве самых ярких примеров экс-глава ФСБ выделил три спецоперации.
Первым делом Патрушев отметил задержание в 2000 году американского шпиона, бывшего сотрудника разведки ВМС США Эдмонда Поупа, который собирал в России данные о российских передовых разработках в области морских вооружений, аналогов которым за рубежом не было.
В список важных спецопераций Патрушев внес и захват в 1999 году сотрудницы ЦРУ Черри Либернайт, действовавшей под прикрытием должности второго секретаря посольства США в Москве.
Кроме того, Патрушев обратил внимание на дело Игоря Сутягина 2004 года. Спецслужбы РФ разоблачили сотрудника Института США и Канады, передававшего секретные данные консалтинговой фирме, которая была прикрытием для американской разведки.
Согласно рассекреченным данным, счет обезвреженных шпионов в те годы шел на сотни. «Российским контрразведчикам тех лет есть чем по праву гордиться», — заключил экс-глава ФСБ.
Напомним, Патрушев также рассказал о своей службе в КГБ, отметив, что служба в органах безопасности формирует характер и дисциплинирует.