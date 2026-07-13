Сторонники «Единой России» в Красноярском крае передали игрушки в детские больницы в рамках акции «Коробка храбрости»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 июня партийцы, сторонники и неравнодушные жители принимали участие в акции «Коробка храбрости» по сбору игрушек в детские медицинские учреждения. Такая инициатива направлена на поддержку ребят, которые проходят лечение в больницах, чтобы сделать их пребывание менее тревожным и более комфортным.
Наборы для творчества и игрушки получат дети, проходящие лечение в Красноярском краевом центре охраны материнства и детства. К акции сторонников присоединились представители Федерации профсоюзов Красноярского края и Краевого общества инвалидов.
«На наш взгляд, главным было — проинформировать как можно больше наших профсоюзных организаций. Мы поставили в нашем здании большую коробку и не заметили, как она буквально за несколько дней наполнилась! Именно информирование позволяет масштабно проводить вот такие акции. Внимание и забота важны каждому ребенку! Спасибо всем нашим краевым организациям, профсоюзам», — отметил заместитель председателя Федерации профсоюзов региона Валерий Хоботков.
Главный врач краевой детской больницы Вадим Янин поделился, как важно поддерживать маленьких пациентов: «Безусловно, что в любом медицинском учреждении, несмотря на нашу доброжелательность и желание лечить деток, всегда присутствует боль и страдание, а у ребятишек — страх адаптации, когда они приходят на процедуры. Как раз игрушка из “Коробки храбрости” — это тот приз, который ребенок может выбрать после мужественно перенесенного визита. Сразу очень быстро все слезы забываются. Это очень хорошая акция!».
Следующая коробка с игрушками и наборами для творчества отправилась в Красноярскую межрайонную детскую клиническую больницу № 1. Депутат Красноярского городского Совета Юлия Белоголова поблагодарила врачей за их труд и отметила важность акции.
Акция «Коробка храбрости» продолжается во всех регионах страны и проводится ежегодно. Пункты по сбору игрушек открыты в штабе общественной поддержки, местных отделениях «Единой России» и в офисах партнёров акции.
«В летний период, когда многие ребятишки проводят время в лагере или деревне, есть дети, кто прямо сейчас находится на лечении в больнице. Благодарю всех, кто принимает участие в акции и дарит мужественность и стойкость маленьким пациентам медицинских учреждений», — рассказала председатель регионального Совета сторонников, член Общественной палаты РФ Наталья Грушевская.
Забота о здоровье подрастающего поколения — важное направление народной программы и партийного проекта «Здоровое будущее».