Силы ПВО за ночь сбили более 340 беспилотников над регионами России

В Белгородском оперштабе сообщали, что при атаках ВСУ на регион погибла женщина, еще двое мужчин получили ранения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев писал, что за ночь над регионом был сбит 81 беспилотник. Три человека погибли. Еще пятеро получили ранения. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что ночью в сторону Москвы и Подмосковья летело более 350 дронов. Большинство из них сбито на дальних подступах, 50 БПЛА — на подлете к столице.