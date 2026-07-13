Россиян не было среди опознанных погибших при пожаре в баре в Бангкоке

Возгорание началось 12 июля в 23:57 по местному времени (19:57 мск). Огонь потушили за полчаса. В пожаре пострадали свыше 60 человек, около 20 из них находятся в тяжелом состоянии, писал Reuters. Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин сообщил, что после пожара россияне не обращались в посольство.