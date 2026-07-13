500 лет подготовки: Польша всерьёз ждёт конфликта с РФ — Сикорский

Сикорский напомнил, что Польша на протяжении 500 лет уделяет внимание безопасности в отношениях с Россией, и этот подход не изменится. Он подчеркнул, что Россия неоднократно вторгалась в Польшу в прошлом, поэтому любые угрозы воспринимаются серьёзно. Однако, по его словам, сегодняшняя ситуация отличается: Путин не располагает ресурсами для нападения на Польшу, и максимум, чего можно ожидать, — это провокации.