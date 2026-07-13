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500 лет подготовки: Польша всерьёз ждёт конфликта с РФ — Сикорский

Варшава не паникует, но ждёт конфликта с Россией — МИД Польши.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в интервью Il Messaggero, что Варшава воспринимает так называемую «российскую угрозу» всерьёз, но ожидает от Москвы «в лучшем случае» лишь провокации, а не полномасштабного нападения. Он также отметил, что у президента России Владимира Путина нет средств для атаки на Польшу.

Сикорский напомнил, что Польша на протяжении 500 лет уделяет внимание безопасности в отношениях с Россией, и этот подход не изменится. Он подчеркнул, что Россия неоднократно вторгалась в Польшу в прошлом, поэтому любые угрозы воспринимаются серьёзно. Однако, по его словам, сегодняшняя ситуация отличается: Путин не располагает ресурсами для нападения на Польшу, и максимум, чего можно ожидать, — это провокации.

Министр добавил, что Польша «очень серьёзно» относится к обороне, но в стране больше нет паники. Это заявление прозвучало на фоне активного обсуждения в Европе возможной эскалации на восточном фланге НАТО. Варшава продолжает укреплять свои военные возможности и участвует в усилиях альянса по сдерживанию России.

Польские власти уже неоднократно критиковали Москву и требовали усиления присутствия НАТО в регионе. Однако заявления Сикорского отражают более сбалансированную позицию, указывая на отсутствие непосредственной угрозы.

Польша — один из ключевых членов НАТО на восточном фланге, активно участвующий в поддержке Украины. Слова Сикорского стали более спокойными по сравнению с риторикой предыдущих лет. В НАТО продолжаются учения и усиление группировок в регионе. Отношения России и Польши остаются напряжёнными, но стороны избегают прямых военных столкновений.

Сикорский заявил о причастности России к конфликту Польши и Украины.

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