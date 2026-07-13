Александр Живайкин подал документы на выдвижение в Госдуму

"Готов пройти все этапы кампании и вести открытую, честную борьбу за право представлять жителей региона на федеральном уровне. В Самарской губернской думе я занимался конкретными задачами: встречался с людьми, помогал территориям, участвовал в разработке региональных законов. В Госдуме каждое решение влияет на жизнь миллионов людей по всей стране. Это новый уровень ответственности. Идти в Госдуму впервые — значит работать для Самарской области и всей России, с еще большей самоотдачей и принципиальностью.