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Times: Финляндия построила подземный город на случай ядерной войны

Под Хельсинки расположена сеть из 5,5 тыс. убежищ, образующая «подземный город». Как пишет The Times, эти объекты способны вместить почти миллион человек в случае «ядерного удара или нападения со стороны России».

Источник: Reuters

Система функционирует по принципу «двойного назначения». Для предотвращения упадка инфраструктуры и адаптации населения убежища в мирное время эксплуатируются как общественные пространства.

Внутри убежищ оборудованы детские игровые зоны (Play Cave), спортивные залы, бассейны олимпийского размера с водными горками, скалодромы, катки и трассы для картинга. Подземные помещения также используются в качестве репетиционных баз для тяжелых рок-групп. Крупнейшие убежища вырублены в скальной породе и снабжены автономными системами водоснабжения и электропитания.

«Город строит их для чрезвычайных ситуаций, а затем сдает в аренду. Хорошо, что их используют, чтобы мы знали, что все работает, но также очень важно, чтобы здесь играли дети, чтобы во время кризисных ситуаций они уже были хорошо знакомы с этим окружением», — заявил Юкка-Пекка Шредерус из городского спасательного управления.

При этом «двойное назначение» не предполагает привычного комфорта — еду, медикаменты и средства связи каждый должен иметь при себе в «трехдневном наборе выживания».

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не планирует нападение на НАТО, а публикации о возможности атаки на западные страны называл «чушью». Он также отмечал, что Россия готова ответить на милитаризацию Европы, но «никогда не инициировала военное противостояние».

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