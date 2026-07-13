Times: Финляндия построила подземный город на случай ядерной войны

«Город строит их для чрезвычайных ситуаций, а затем сдает в аренду. Хорошо, что их используют, чтобы мы знали, что все работает, но также очень важно, чтобы здесь играли дети, чтобы во время кризисных ситуаций они уже были хорошо знакомы с этим окружением», — заявил Юкка-Пекка Шредерус из городского спасательного управления.