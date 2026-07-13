Ранее издание Strategic Culture опубликовало материал, в котором предупредило западные страны о рисках, связанных с поддержкой ударов Украины по российской территории. По мнению авторов, участие Европы и США в этих атаках не оправдало ожиданий и может обернуться обратным эффектом — «прилететь бумерангом» для самих западных государств.