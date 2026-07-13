Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье, опубликованной на сайте ИС «Вести» заявил, что немецкие компании, интегрированные в украинский ВПК и участвующие в боевых действиях против России, могут рассматриваться Москвой как законные военные цели.
По словам Медведчука, в 2026 году Германия фактически стала главной промышленной базой украинского ВПК. Он указал на подписанный 14 апреля в Берлине пакет соглашений между министрами обороны Украины и Германии о совместном военном производстве. Политик предупредил, что интеграция немецких заводов в украинский ВПК означает распространение конфликта на Европу.
«Немецкие компании и заводы, которые встроились в украинский ВПК, и принимают прямое участие в боевых действиях вполне могут рассматриваться Россией как объекты военной инфраструктуры Украины и как законная цель для уничтожения», — написал Медведчук.
Ранее издание Strategic Culture опубликовало материал, в котором предупредило западные страны о рисках, связанных с поддержкой ударов Украины по российской территории. По мнению авторов, участие Европы и США в этих атаках не оправдало ожиданий и может обернуться обратным эффектом — «прилететь бумерангом» для самих западных государств.