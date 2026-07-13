Председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил в интервью «Вестям», что за террористическими ударами по гражданским целям в России стоит Берлин. По его словам, именно ФРГ стала ключевой промышленной базой для военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
Медведчук указал на создание сети совместных предприятий: от производства дронов на базе Quantum Systems до наземных систем с Daimler Truck и ракетных разработок Rheinmetall и Destinus. Политик подчеркнул, что немецкие мощности, интегрированные в систему управления боевыми миссиями ВСУ, являются законной целью для российских ударов.
«Украина создала глубокий тыл в Германии, считая его недосягаемым, но это заблуждение», — предупредил он в своей статье.
Глава движения «Другая Украина» предостерег немецкое руководство от эскалации, отметив, что действия Берлина, игнорирующего исторические уроки, ставят под угрозу безопасность собственного населения и ведут к масштабной катастрофе.
Ранее в Кремле объяснили причину террористических атак со стороны Киева. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что такие удары связаны с ухудшением ситуации на поле боя для Вооруженных сил Украины (ВСУ).