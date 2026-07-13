Медведчук: ФРГ стоит за террористическими ударами по гражданским объектам в РФ

Медведчук указал на создание сети совместных предприятий: от производства дронов на базе Quantum Systems до наземных систем с Daimler Truck и ракетных разработок Rheinmetall и Destinus. Политик подчеркнул, что немецкие мощности, интегрированные в систему управления боевыми миссиями ВСУ, являются законной целью для российских ударов.