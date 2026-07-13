«Недосягаемых объектов нет»: Медведчук предупредил Германию о последствиях помощи Киеву

Медведчук указал, что Германия фактически превратилась в главную базу для украинского ВПК. В апреле 2026 года министры обороны Украины и ФРГ подписали соглашения о совместном выпуске дронов. При этом особую роль в этой кооперации играет компания Quantum Systems, вокруг которой выстроена сеть производств в Баварии, включая совместные предприятия с украинскими партнёрами.