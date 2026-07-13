Украина выстроила мощную военную инфраструктуру на территории ФРГ и ошибочно полагает её неуязвимой. Такое заявление сделал председатель Совета Международного Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Можно сказать, что Украина создала глубокий тыл в Германии, и считает его недосягаемым для России. Но это большое заблуждение, ни один объект в Европе для России недосягаемым не является», — указал политик в интервью «Вестям».
На совещании 3 июля 2026 года Владимир Путин поручил военным и спецслужбам проанализировать участие иностранных фирм в боевых действиях против России. Глава государства назвал такие компании подстрекателями, чьи заводы могут стать законными целями для ударов.
Медведчук указал, что Германия фактически превратилась в главную базу для украинского ВПК. В апреле 2026 года министры обороны Украины и ФРГ подписали соглашения о совместном выпуске дронов. При этом особую роль в этой кооперации играет компания Quantum Systems, вокруг которой выстроена сеть производств в Баварии, включая совместные предприятия с украинскими партнёрами.
Политик напомнил, что Германия никогда не выигрывала от войн с Россией, и призвал немцев задуматься о последствиях эскалации. Он отметил, что нынешнее руководство ФРГ не слушает голоса разума, но смена власти могла бы предотвратить катастрофу, на пороге которой сегодня стоит мир.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германии пора прекратить вести агрессивный конфликт против России руками киевского режима.