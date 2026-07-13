ФСБ сорвала масштабные удары Украины дронами по военным аэродромам

ФСБ предотвратила готовившиеся спецслужбами Украины масштабные атаки дронов на военные аэродромы «Украинка» и «Шагол» в Амурской и Челябинской областях. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«В результате проведенных мероприятий органами ФСБ получена упреждающая информация о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области в контейнерах на беспилотных летательных аппаратах самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, для подготовки масштабных террористических актов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях», — сказано в сообщении.
Украинские агенты затем перевозили FPV-дроны вглубь страны на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, гружеными бытовой техникой. В гаражах затем дроны собирали и готовили к применению. Исполнители и пособники были задержаны.
«В результате операции изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 кг», — сказано в сообщении.
Вместе с тем изъяты две мобильные наземные станции управления дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи, «оснащенные устройствами самоуничтожения, содержащих по 250 г взрывчатого вещества», а также средства связи, используемые пособниками и исполнителями, готовившими атаки дронами, для общения с украинскими кураторами.
На прошлой неделе ФСБ сообщила о предотвращении теракта на военном аэродроме в Ростове-на-Дону. По данным спецслужбы, теракт с использованием 13 дронов готовила военная разведка Украины. Кураторы пообещали гражданину России денежное вознаграждение за пособничество. Мужчина обратился в российские органы безопасности и сообщил о готовящемся теракте.
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