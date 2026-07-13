ФСБ сорвала масштабные удары Украины дронами по военным аэродромам

Вместе с тем изъяты две мобильные наземные станции управления дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи, «оснащенные устройствами самоуничтожения, содержащих по 250 г взрывчатого вещества», а также средства связи, используемые пособниками и исполнителями, готовившими атаки дронами, для общения с украинскими кураторами.