С чем союзники Украины подошли к очередной встрече «коалиции желающих»

В Анкаре Трамп упомянул, что планирует поговорить с Путиным по телефону, однако пока звонок так и не состоялся. На паузе и контакты с Москвой по линии спецпосланника президента Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Уиткофф встречался с президентом России по меньшей мере семь раз; в двух последних поездках — в декабре и январе — его сопровождал Кушнер. С началом конфликта между США и Ираном в конце февраля оба сосредоточились на ближневосточном треке, в том числе активно участвовали в подготовке и заключении меморандума о прекращении огня. Но источник NYT, говоривший на условиях анонимности, утверждает, что Уиткофф и Кушнер поддерживают почти ежедневный контакт с украинскими и российскими официальными лицами и провели с ними личные встречи, о которых ранее не сообщалось. По его словам, оба переговорщика готовы приехать в Москву и в Киев, если появится что‑то новое для обсуждения, но не станут ехать «для фотосессии».