С чем союзники Украины подошли к очередной встрече «коалиции желающих»

13 июля в Париже пройдет очередная встреча «коалиции желающих» — группы преимущественно европейских стран, которые поддерживают Украину в конфликте с Россией и разрабатывают гарантии безопасности для нее. Как заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, на встрече будут обсуждаться планы использовать с этой целью промышленный потенциал Европы, а также совместное планирование военных учений. На следующий день все участники коалиции должны принять участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня взятия Бастилии, в том числе в традиционном военном параде на Елисейских Полях, который проходит под лозунгом «Стратегическое пробуждение Европы».
«Коалиция желающих» — объединение более чем из 30 государств, главным образом европейских, которые разрабатывают гарантии безопасности для Украины на случай достижения перемирия. Ее инициаторами в конце 2024 года выступили Франция и Великобритания. Они же первыми выдвинули идею отправить европейский контингент на Украину для контроля за режимом прекращения огня. В сентябре прошлого года Макрон сообщил, что 26 стран подтвердили готовность отправить войска на Украину или выделить средства для поддержки этой миссии. Россия с этой инициативой категорически не согласна. США до сих пор не заявляли о согласии представить техническую и логистическую поддержку такой миссии, без чего она не представляется возможной.
Насколько консолидирована позиция европейцев.
По итогам январского заседания «коалиции желающих», также прошедшего в Париже, страны-участницы подписали декларацию о намерении развернуть так называемые многонациональные силы на Украине после окончания конфликта. В ней оговорены параметры возможного присутствия иностранных сил в республике; в частности, речь идет о создании военных баз, защите воздушного и морского пространства страны и системе взаимодействия многонационального контингента с ВСУ.
Как уточнил РБК европейский дипломатический источник, предшествовать всему должно установление режима прекращения огня. «В понимании Европы сначала нужно достичь этого пункта, а уже потом приступить к детальному обсуждению гарантий безопасности для всех сторон, прежде всего для Украины. До тех пор вопрос об отправке контингента не стоит», — объясняет собеседник.
7 июня лидеры «евротройки» (Франция, Германия и Великобритания) выступили за возобновление переговоров об украинском урегулировании и восстановлении прямого диалога с Россией. В совместном заявлении они сформулировали пять условий достижения «справедливого и прочного мира». Среди них — прекращение боевых действий и использование нынешней линии фронта как отправной точки для любого соглашения.
Как утверждает источник РБК, дипломатический процесс по украинскому вопросу сейчас фактически заморожен. «Все остановилось во многом из-за смены фокуса США на Иран. Сейчас редко происходят телефонные звонки между президентами США и России. Допускаю, что американские переговорщики вновь могут приехать в Москву, но все это ограничится обменом мнений, а не приведет к реальным переговорам. К тому же сейчас мы наблюдаем фазу военной эскалации», — отметил собеседник.
В начале мая в ЕС активизировались дискуссии о возобновлении прямого диалога с Россией. Тогда же в западных СМИ стали появляться имена возможных претендентов на пост спецпосланника, который будет осуществлять контакты с Москвой; упоминались экс-канцлеры Германии Герхард Шрёдер и Ангела Меркель, а также президент Финляндии Александр Стубб. 28 мая на Кипре состоялось заседание глав МИДов стран ЕС, посвященное этой теме, однако публичных заявлений по его итогам не было.
В середине июня послы Франции, Великобритании и ФРГ в России Николя де Ривьер, Найджел Кейси и Александер Ламбсдорф встретились с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. «Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной “коалиции желающих”, — разъяснил МИД России в сообщении, посвященном этой встрече. В ее преддверии глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что страны Европы упустили возможность повлиять на процесс урегулирования и заняли неконструктивную позицию.
Накануне саммита ЕС, проходившего в Брюсселе 18 июня, стало известно, что глава Евросовета Антониу Кошта уже дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником с целью подготовить почву для более содержательных переговоров в будущем. Но до сих пор единой позиции в Европе по поводу формата переговоров с Россией нет.
На полях саммита НАТО, который проходил в Анкаре 7−8 июля, глава евродипломатии Кая Каллас в интервью Delfi заявила, что в ЕС рассчитывают принудить Москву к переговорам, пояснив, что Европа не может выступать в роли посредника в них, поскольку всегда была на стороне Украины. Каллас также упомянула разработку 21-го пакета санкций против России (в Москве их с самого начала характеризуют как незаконные), отметив, что ЕС должен усилить позиции Киева на потенциальных переговорах.
Как утверждает Financial Times, европейские лидеры в целом сочли удачной встречу в Анкаре, на которой президент США Дональд Трамп в том числе пообщался с украинским лидером Владимиром Зеленским. В итоговом коммюнике страны НАТО пообещали выделить Украине в течение 2026 года €70 млрд на военную технику, помощь и обучение, а также подтвердили свою готовность сохранить как минимум эквивалентный уровень поддержки в 2027-м.
Что же касается новых санкций, то их обсуждение должно продолжиться на встрече глав МИДов стран ЕС в Брюсселе, которая также стартует в понедельник. Как стало известно Euractiv, Франция, Италия и Греция, экономики которых в существенной степени ориентированы на туризм, выступили против запрета на въезд в ЕС для россиян, служивших в армии с 2022 года, о возможности которого ранее заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сопротивление Греции вызвало и предложение Еврокомиссии заморозить ценовой потолок на российскую нефть на уровне $44 за баррель. А Болгария заблокировала внесение в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Что касается военной помощи Украине, то несколько стран ЕС по-прежнему не намерены выделять на нее средства из национальных бюджетов. К одобренным в Анкаре обязательствам НАТО отказалась присоединяться Чехия. Премьер-министр республики Андрей Бабиш заявил, что приоритетом для Европы должно стать укрепление собственной противоракетной обороны. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отметил, что участие в этом пакете помощи является добровольным. Не присоединились к инициативе также Словакия и Болгария. Глава болгарского правительства Румен Радев отметил, что страна будет помогать Украине лишь с ремонтом техники.
Все упомянутые восточноевропейские страны также исключают возможность отправки своих военных на Украину. Президент Хорватии Зоран Миланович, который разделяет их позицию, даже запретил отправлять хорватских солдат на парижский парад по случаю Дня взятия Бастилии, чтобы не ассоциироваться с «коалицией желающих».
Как намерены действовать США.
В Анкаре Трамп заявил, что США могут предоставить Украине лицензии на производство ракет для комплексов ПВО Patriot. «Зато потом не сможете сказать, что мы вам их недодали. Мое мнение — делайте их сами», — сказал Трамп на открытой части переговоров с украинским президентом. Он уточнил, что вопрос еще не обсуждался с производителями этих систем — компаниями Lockheed Martin и RTX (бывшая Raytheon). Дополнительных ракет-перехватчиков Украина от США в ближайшее время не получит, сказал он также: «У нас есть Patriot, но их немного. Они нужны нам самим». CNN отмечает, что на налаживание производства могут уйти месяцы, а The New York Times (NYT) пишет, что проблему представляют комплектующие, которые поставляют субподрядчики.
На той же встрече Трамп впервые публично заявил, что США могут «закрыть небо» над Украиной, что станет частью гарантий безопасности. На вопрос, готов ли Вашингтон закрыть украинское воздушное пространство, он ответил: «Если необходимо — да». Но добавил, что подобных мер можно избежать в случае достижения мирного соглашения.
Трамп и госсекретарь Марко Рубио высказались и по поводу украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). «Это эскалация, но эскалация, которая может помочь закончить войну», — сказал Трамп. Рубио пояснил, что в США надеются: способность ВСУ наносить удары вглубь России «создаст пространство для ведения переговоров» о завершении конфликта.
В Анкаре Трамп упомянул, что планирует поговорить с Путиным по телефону, однако пока звонок так и не состоялся. На паузе и контакты с Москвой по линии спецпосланника президента Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Уиткофф встречался с президентом России по меньшей мере семь раз; в двух последних поездках — в декабре и январе — его сопровождал Кушнер. С началом конфликта между США и Ираном в конце февраля оба сосредоточились на ближневосточном треке, в том числе активно участвовали в подготовке и заключении меморандума о прекращении огня. Но источник NYT, говоривший на условиях анонимности, утверждает, что Уиткофф и Кушнер поддерживают почти ежедневный контакт с украинскими и российскими официальными лицами и провели с ними личные встречи, о которых ранее не сообщалось. По его словам, оба переговорщика готовы приехать в Москву и в Киев, если появится что‑то новое для обсуждения, но не станут ехать «для фотосессии».
Какой подход приемлем для России.
Позиция Москвы остается неизменной. «[Президент Украины Владимир Зеленский] все еще может остановить войну, приняв очень ответственное решение вывести свои войска из Донбасса, из регионов, которые сейчас являются российскими территориями, признать ситуацию де-факто, и на следующий день боевые действия будут остановлены», — сказал журналистам 7 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пока этого не произойдет, продолжил он, Россия будет продолжать специальную операцию, создавая буферную зону.
10 июля МИД России выпустил заявление, в котором обвинил Киев в том, что тот «пытается усилить террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры России», и привел список конкретных действий Украины — от удара по туристическому автобусу Минск — Анапа до обстрелов российских регионов, в результате которых погибли мирные жители. «Все вышеперечисленные факты подтверждают актуальность задач по денацификации и демилитаризации Украины, устранению угроз, исходящих с ее территории. Эти цели будут обязательно достигнуты», — резюмировала представитель ведомства Мария Захарова.
Москва готова возобновить прямые переговоры с Киевом, которые проходили весной и летом 2025 года в Стамбуле (тогда состоялось три раунда — в мае, июне и июле). «Осенью 2025 года они просто ушли с радаров и сказали, что они прекращают эти переговоры. Мы готовы их возобновить в любое время на той точке, на которой они остановились, — заявил 23 июня Лавров на посольском “круглом столе” на тему “Украинский кризис. Истинные цели и роль Запада”. — Наверное, в том году украинцам опять кто-то сказал, что не надо предпринимать никаких действий по продлению диалога, дескать, давайте воюйте. Вот они воюют».
Уже в июле, будучи с визитом в Мозамбике, Лавров обвинил Запад в том, что он, призывая Россию к переговорным решениям по Украине, достигнутые договоренности сам же и подрывал. «Верить Западу, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно», — сказал министр 9 июля.
По словам Пескова, европейские страны хотят «стратегически победить Россию» и «это величайшая ошибка в истории». Что касается нынешних США, отметил он, то у них есть «некая такая двоякость» позиции по конфликту: с одной стороны, они «вовсю продолжают поставки вооружений» Киеву, с другой — «в отличие от тех же европейцев они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс». Россия ценит и приветствует эту позицию США: «Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание нам кажется искренним, мы его приветствуем», — сказал 9 июля журналистам Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Украина тем временем продолжает удары по российским НПЗ и угрожает увеличить их массовость и площади. Как утверждает американское издание The New York Post, в Киеве считают, что для завершения боевых действий требуется «изменить баланс давления на Москву». «Те, кого Россия услышит, — это точно Соединенные Штаты, это другие страны G7 и G20 и это Европа», — написал Зеленский в Telegram 4 июля.