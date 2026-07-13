Глава ФНПР назвал забастовки в России «точечными историями»

В апреле Черногаев назвал ключевые проблемы рынка труда и пути их решения. Так, он подчеркнул, что сейчас в стране наблюдается дефицит кадров, а ставку нужно делать не на экономию на работниках, а на их квалификацию, мотивацию и достойные условия труда, заявил глава ФНПР.