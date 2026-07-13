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Глава ФНПР назвал забастовки в России «точечными историями»

Забастовки на предприятиях в России иногда происходят, но лишь в крайних случаях, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев в интервью «Российской газете».

Источник: РБК

Забастовки на предприятиях в России иногда происходят, но лишь в крайних случаях, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев в интервью «Российской газете».

Черногаеву задали вопрос, бывают ли сейчас забастовки. «Случаются, но это точечные истории. В ряде отраслей забастовки вообще запрещены, например на транспорте, в оборонке. Забастовка — это крайняя мера», — ответил глава ФНПР.

По его словам, забастовки возникают в результате конфликтов руководства и коллектива, которые невозможно разрешить переговорами.

Такие конфликты могут происходить не только по причине невыплаты заработной платы сотрудникам, уточнил Черногаев. «Это лишь одна из причин. Где-то есть попытка закрыть производство и руководство не предпринимает никаких мер к его спасению. Наиболее критично, если это производство градообразующее», — сказал глава ФНПР.

Чтобы решить подобные ситуации, подключают межведомственную комиссию или же сотрудники ФНПР сами выезжают на предприятие и вступают в переговоры с работодателями.

В апреле Черногаев назвал ключевые проблемы рынка труда и пути их решения. Так, он подчеркнул, что сейчас в стране наблюдается дефицит кадров, а ставку нужно делать не на экономию на работниках, а на их квалификацию, мотивацию и достойные условия труда, заявил глава ФНПР.

Он также подчеркнул, что кадровой политикой нужно заниматься совместно государству, бизнесу и профсоюзам.

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