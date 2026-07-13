Каллас: ЕС хочет включить 250 человек в черный список в рамках санкций против РФ

Ранее политолог Александр Асафов заявил, что Еврокомиссия смягчила антироссийские санкции из-за дефицита идей и растущего ущерба для Европы. По его словам, все очевидные рычаги давления исчерпаны, а новые меры требуют глубокого анализа. Эксперт отметил, что это лишь «техническая пауза» и ограничения будут продолжаться, но в более взвешенном формате.