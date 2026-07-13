Каллас: ЕС хочет включить 250 человек в черный список в рамках санкций против РФ

В Евросоюзе не успели к началу заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС окончательно согласовать полномасштабный 21-й пакет ограничительных мер против России. Тем не менее, сообщество намерено оперативно расширить индивидуальные санкции. Об этом сообщила глава европейской дипслужбы ЕС Кая Каллас.
По ее словам, в рамках промежуточных процедур планируется внести в черный список еще порядка 250 человек.
«Министры надеются включить в черный список 250 человек — это разные люди, которые работают в разных сферах. ЕС также продолжает работу над 21-м пакетом санкций, которая пока не закончена», — заявила верховный представителя ЕС по иностранным делам.
Ранее политолог Александр Асафов заявил, что Еврокомиссия смягчила антироссийские санкции из-за дефицита идей и растущего ущерба для Европы. По его словам, все очевидные рычаги давления исчерпаны, а новые меры требуют глубокого анализа. Эксперт отметил, что это лишь «техническая пауза» и ограничения будут продолжаться, но в более взвешенном формате.