Послы ЕС не согласовали 21-й пакет санкций к встрече министров

«Работа над 21-м пакетом санкций не закончена», — объявила Каллас.
Ранее портал Euractiv сообщил, что страны ЕС не смогли утвердить предложенный Еврокомиссией план запрета въезда в ЕС для участников СВО. Причиной называют техническую невозможность реализации инициативы.
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