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Послы ЕС не согласовали 21-й пакет санкций к встрече министров

Послы Европейского союза не смогли согласовать 21-й пакет санкций к предстоящей встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, которая состоится в ближайшие дни. Об этом рассказала глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

Источник: Life.ru

«Работа над 21-м пакетом санкций не закончена», — объявила Каллас.

Ранее портал Euractiv сообщил, что страны ЕС не смогли утвердить предложенный Еврокомиссией план запрета въезда в ЕС для участников СВО. Причиной называют техническую невозможность реализации инициативы.

Ранее президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что вступление страны в Евросоюз напрямую зависит от введения антироссийских санкций. Однако, по мнению сербского лидера, даже выполнение этого требования не гарантирует быстрого членства в ЕС.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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