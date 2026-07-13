Грэм* был одним из наиболее последовательных сторонников военной помощи Украине и занимал жёсткую позицию в отношении России. Христофору считает, что его уход стал серьёзной потерей для западных политиков, выступающих за продолжение конфликта. При этом журналист признал, что разговоры о «проклятии Зеленского» основаны лишь на домыслах. Однако нынешнее совпадение он назвал особенно красноречивым.