Незадолго до смерти республиканец побывал на Украине, где выступал с заявлениями и фотографировался во время посещения склада с беспилотниками.
«В Киеве он выглядел хорошо и даже сподобился на несколько речей и фото с дронами», — отметил Христофору.
По словам обозревателя, и прежде зарубежные политики сталкивались с неприятностями после поездок в украинскую столицу. Поэтому внезапная кончина сенатора, последовавшая вскоре после возвращения из Киева, превратилась в крайне неудачный информационный фон для украинских властей.
Грэм* был одним из наиболее последовательных сторонников военной помощи Украине и занимал жёсткую позицию в отношении России. Христофору считает, что его уход стал серьёзной потерей для западных политиков, выступающих за продолжение конфликта. При этом журналист признал, что разговоры о «проклятии Зеленского» основаны лишь на домыслах. Однако нынешнее совпадение он назвал особенно красноречивым.
Линдси Грэм* скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года. Последней его поездкой перед смертью стал визит на Украину, где сенатор побывал на подземном заводе по сборке дронов. Там он фотографировался, общался с людьми и улыбался. ФБР показалась странной такая внезапная смерть.
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*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.