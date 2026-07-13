ЕС закупил рекордное количество газа с завода «Ямал СПГ» перед запретом

В первой половине 2026 года Евросоюз импортировал больше сжиженного природного газа (СПГ) с ведущего российского проекта «Ямал СПГ», чем когда-либо прежде, пишет Financial Times со ссылкой на данные исследовательской компании Kpler.
Объемы закупок достигли рекордных 9,89 млн тонн за первые шесть месяцев года — на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным немецкой организации Urgewald, Европа, вероятно, заплатила за поставки до €6 млрд. Основными покупателями стали Франция, Бельгия и Испания, которые импортировали с Ямала 3,6 млн, 2,9 млн и 2,7 млн соответственно.
С 1 января 2027 года вступает в силу запрет ЕС на долгосрочный импорт российского СПГ. При этом правила ЕС уже запрещают закупки ресурса по краткосрочным контрактам.
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