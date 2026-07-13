Посольство призвало россиян взвешивать риски при поездках за границу

Гражданам России следует при планировании поездок за границу оценивать угрозы и не ожидать прежнего уровня безопасности в недружественных странах, сообщили «РИА Новости» в российском посольстве во Франции.
«Каждый российский гражданин, который выезжает за рубеж, особенно в недружественные страны, должен взвешивать все риски», — заявили там на фоне взрыва в Монако.
В посольстве объяснили, что речь идет не только о личной безопасности, но также о правовых, политических и консульских аспектах пребывания за рубежом.
«В нынешней международной обстановке рассчитывать на то, что привычный уровень безопасности и комфорта сохранится в любой ситуации, было бы опрометчиво», — резюмировали в дипмиссии.
В конце июня в Монако произошел взрыв, пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев. Власти княжества заподозрили в покушении украинку Анастасию Березовскую, спустя несколько дней ее нашли убитой под Киевом. По делу арестованы действующий сотрудник украинской разведки (ГУР) и бывший сотрудник СБУ.
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