WP: военные США обвинили руководство в халатности из-за Ирана

Как уточняет издание, высокопоставленные офицеры не учли предупреждения разведки о том, что Эш-Шувейх входит в число приоритетных целей для атаки со стороны Ирана. Несмотря на данные о слабой защищенности объекта, командование США приняло решение разместить на его территории регулярные войска. В связи с этим некоторые солдаты, осведомленные о недостатках в обороне, занимались ее укреплением. Данный проект впоследствии был прекращен из-за нехватки ресурсов.