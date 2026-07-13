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WP: военные США обвинили руководство в халатности из-за Ирана

Американские военнослужащие, пережившие иранский удар по объектам США в Кувейте, заявили, что командование недооценило угрозы безопасности в порту Эш-Шувейх. В четверг об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителей вооруженных сил.

Источник: Reuters

Как уточняет издание, высокопоставленные офицеры не учли предупреждения разведки о том, что Эш-Шувейх входит в число приоритетных целей для атаки со стороны Ирана. Несмотря на данные о слабой защищенности объекта, командование США приняло решение разместить на его территории регулярные войска. В связи с этим некоторые солдаты, осведомленные о недостатках в обороне, занимались ее укреплением. Данный проект впоследствии был прекращен из-за нехватки ресурсов.

Кроме того, военнослужащие отметили в беседе с WP, что высокопоставленные офицеры на объекте якобы неоднократно оказывали давление на солдат, требуя покинуть укрытия и вернуться к работе, несмотря на объявленную воздушную тревогу.

Проводимое внутреннее расследование не предусматривает применения дисциплинарных мер в отношении кого-либо. Согласно источнику WP, это объясняется тем, что порт якобы имел многоуровневую систему защиты от беспилотников и ракет. При этом командование США отвергает все обвинения и настаивает на том, что военный объект был надежно защищен.

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