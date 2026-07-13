ЕС внесёт 250 россиян в чёрный список вместо нового пакета санкций

Глава европейской дипломатии Кая Каллас пояснила, что в перечень попадут люди, занятые в самых разных отраслях. Она также подтвердила, что переговоры по полному 21-му пакету пока не завершены, и работа над ним будет продолжена.
Согласно данным издания Euractiv, итоговый вариант нового пакета, вероятно, окажется заметно более умеренным, чем планировалось ранее.
Основные споры между странами ЕС вызывают три позиции: визовый режим для российских военнослужащих, ограничения на экспорт сжиженного природного газа и механизм установления верхней ценовой планки на поставки нефти из России.
За несколько часов до смерти сенатор Грэм шутил, что не может «умереть сейчас».
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