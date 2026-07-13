Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС внесёт 250 россиян в чёрный список вместо нового пакета санкций

Евросоюз не сумел утвердить 21-й пакет антироссийских ограничений в ходе встречи глав МИД стран-участниц, прошедшей в Брюсселе. Вместо этого руководство объединения анонсировало внесение 250 граждан РФ в персональный санкционный список в качестве промежуточной меры.

Евросоюз не сумел утвердить 21-й пакет антироссийских ограничений в ходе встречи глав МИД стран-участниц, прошедшей в Брюсселе. Вместо этого руководство объединения анонсировало внесение 250 граждан РФ в персональный санкционный список в качестве промежуточной меры.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас пояснила, что в перечень попадут люди, занятые в самых разных отраслях. Она также подтвердила, что переговоры по полному 21-му пакету пока не завершены, и работа над ним будет продолжена.

Согласно данным издания Euractiv, итоговый вариант нового пакета, вероятно, окажется заметно более умеренным, чем планировалось ранее.

Основные споры между странами ЕС вызывают три позиции: визовый режим для российских военнослужащих, ограничения на экспорт сжиженного природного газа и механизм установления верхней ценовой планки на поставки нефти из России.

За несколько часов до смерти сенатор Грэм шутил, что не может «умереть сейчас».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше