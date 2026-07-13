США впервые использовали морские дроны при атаке на Иран

«Силы CENTCOM нанесли удары по иранским системам ПВО, береговым радиолокационным станциям, ракетным и беспилотным системам, а также малым судам, используя американские истребители, военно-морские суда и односторонние ударные БПЛА, и впервые применив односторонние ударные морские дроны», — говорится в сообщении.
По данным командования, за минувшую ночь американские военные «поразили десятки целей» в Иране.
Также американские военные утверждают, что Иран не контролирует Ормузский пролив, а США со своей стороны «готовы обеспечить сохранение свободы судоходства».
В ответ на удары США Иран атаковал американские объекты в Кувейте, Байхрейне и Иордании, заявили в Корпусе стражей Исламской революции. Иранские военные назвали Ормузский пролив «своей территорией».
18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает в том числе двухмесячное прекращение огня, снятие блокады США вблизи Ормузского пролива и возобновление движения торговых судов в Персидском заливе.
Однако вскоре обмен ударами возобновился. Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что перемирие «закончилось».
12 июля военно-морские силы КСИР объявили, что Ормузский пролив вновь закрыт, пока «США не прекратят свое вмешательство в регионе». Причиной закрытие водного коридора стал новый инцидент в проливе, в ходе которого несколько судов «шли несанкционированным маршрутом», по одному из них был нанесен удар. КСИР возложил ответственность за инцидент на США. В тот же день американская армия сообщила, что нанесла несколько ударов по системам обороны Ирана и катерам КСИР.
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