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США впервые использовали морские дроны при атаке на Иран

ВС США нанесли удары по иранским системам ПВО, береговым радарам, ракетному и беспилотному арсеналу, а также малым судам, впервые применив морские дроны.

Источник: РБК

Вооруженные силы США впервые использовали безэкипажные морские суда для атак на территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

«Силы CENTCOM нанесли удары по иранским системам ПВО, береговым радиолокационным станциям, ракетным и беспилотным системам, а также малым судам, используя американские истребители, военно-морские суда и односторонние ударные БПЛА, и впервые применив односторонние ударные морские дроны», — говорится в сообщении.

По данным командования, за минувшую ночь американские военные «поразили десятки целей» в Иране.

Также американские военные утверждают, что Иран не контролирует Ормузский пролив, а США со своей стороны «готовы обеспечить сохранение свободы судоходства».

В ответ на удары США Иран атаковал американские объекты в Кувейте, Байхрейне и Иордании, заявили в Корпусе стражей Исламской революции. Иранские военные назвали Ормузский пролив «своей территорией».

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает в том числе двухмесячное прекращение огня, снятие блокады США вблизи Ормузского пролива и возобновление движения торговых судов в Персидском заливе.

Однако вскоре обмен ударами возобновился. Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что перемирие «закончилось».

12 июля военно-морские силы КСИР объявили, что Ормузский пролив вновь закрыт, пока «США не прекратят свое вмешательство в регионе». Причиной закрытие водного коридора стал новый инцидент в проливе, в ходе которого несколько судов «шли несанкционированным маршрутом», по одному из них был нанесен удар. КСИР возложил ответственность за инцидент на США. В тот же день американская армия сообщила, что нанесла несколько ударов по системам обороны Ирана и катерам КСИР.

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