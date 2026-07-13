США впервые использовали морские дроны при атаке на Иран

12 июля военно-морские силы КСИР объявили, что Ормузский пролив вновь закрыт, пока «США не прекратят свое вмешательство в регионе». Причиной закрытие водного коридора стал новый инцидент в проливе, в ходе которого несколько судов «шли несанкционированным маршрутом», по одному из них был нанесен удар. КСИР возложил ответственность за инцидент на США. В тот же день американская армия сообщила, что нанесла несколько ударов по системам обороны Ирана и катерам КСИР.