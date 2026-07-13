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Ночная атака БПЛА на Москву и Подмосковье. Главное

Три человека погибли, пятеро пострадали при атаке дронов на Подмосковье в ночь на 13 июля. С 20:30 мск по направлению к Московскому региону летело более 350 БПЛА.

Источник: РБК

Москва и Московская область подверглись атаке дронов в ночь на 13 июля. Что известно о последствиях налета — в материале РБК.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за ночь над регионом перехватили 81 беспилотник. Дроны уничтожили над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной. По состоянию на 06:55 силы ПВО продолжали отражать атаку дронов.

В поселке Пионерский в Истре из-за падения беспилотника погибли три человека, еще трое были ранены, добавил Воробьев. В пяти частных домах произошел пожар. В Солнечногорске после попадания БПЛА в многоквартирный дом ранены два человека. У здания повреждена стена, а также остекление.

В деревне Бабкино муниципального округа Истра повреждены два частных дома. В Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон. Пострадавших нет, уточнил Воробьев.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, на местах работают экстренные службы, написал губернатор.

С 20:30 мск 12 июля в сторону Московского региона летело более 350 украинских БПЛА. Большую часть силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах, 50 — на подлете к столице России, рассказал Собянин.

В настоящее время аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация.

В общей сложности с 20:00 мск 12 июля до 08:00 мск 13 числа силы ПВО перехватили в небе над Россией 342 беспилотника самолетного типа. Дроны были уничтожены над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей и акваториями Азовского и Черного морей.

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