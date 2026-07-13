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Аэропорт Домодедово перевели на режим работы по согласованию

Московский аэропорт Домодедово снова перешел на прием и выпуск самолетов по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.

Источник: РБК

Московский аэропорт Домодедово снова перешел на прием и выпуск самолетов по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.

Сообщение было опубликовано в 9:20 мск.

В начале суток, в 0:26 мск в аэропорту были сняты ограничения на полеты. Однако в 1:47 Домодедово перевели в режим работы по согласованию.

В 6:17 в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово были сняты ограничения полетов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что над территорией Московской области в течение ночи на понедельник, 13 июля, сбили 81 украинский беспилотник.

«Беспилотники уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной», — уточнил Воробьев.

Один дрон упал в поселке Пионерский в Истре, в результате погибли три человека и еще три пострадали. Кроме того, в пяти частных домах начался пожар.

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