Аэропорт Домодедово перевели на режим работы по согласованию

Московский аэропорт Домодедово снова перешел на прием и выпуск самолетов по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.
Сообщение было опубликовано в 9:20 мск.
В начале суток, в 0:26 мск в аэропорту были сняты ограничения на полеты. Однако в 1:47 Домодедово перевели в режим работы по согласованию.
В 6:17 в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово были сняты ограничения полетов.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что над территорией Московской области в течение ночи на понедельник, 13 июля, сбили 81 украинский беспилотник.
«Беспилотники уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной», — уточнил Воробьев.
Один дрон упал в поселке Пионерский в Истре, в результате погибли три человека и еще три пострадали. Кроме того, в пяти частных домах начался пожар.
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