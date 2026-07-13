В Евросоюзе не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России

Послы Евросоюза не согласовали 21-й пакет санкций против России к встрече министров иностранных дел, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
«Работа над 21-м пакетом санкций не закончена», — добавила она.
Проект ограничений был значительно ослаблен по сравнению с первоначальными предложениями, выяснил ранее Euractiv. По данным издания, из пакета исключены или смягчены ключевые меры, включая запрет на въезд в ЕС для российских военных и ограничения на поставки сжиженного природного газа.
Изначально авторы планировали ввести автоматический визовый запрет для всех военнослужащих, участвовавших в военной операции на Украине. Против выступили Франция, Италия и Греция, для экономик которых важна прибыль от российских туристов, пишет Euractiv. В результате запрет был сужен до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях.
Российские власти считают западные санкции нелегитимными и неэффективными.
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