В Евросоюзе не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России

Изначально авторы планировали ввести автоматический визовый запрет для всех военнослужащих, участвовавших в военной операции на Украине. Против выступили Франция, Италия и Греция, для экономик которых важна прибыль от российских туристов, пишет Euractiv. В результате запрет был сужен до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях.