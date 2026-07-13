Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Евросоюзе не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России

Послы Евросоюза не согласовали 21-й пакет санкций против России к встрече министров иностранных дел, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Источник: РБК

Послы Евросоюза не согласовали 21-й пакет санкций против России к встрече министров иностранных дел, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Работа над 21-м пакетом санкций не закончена», — добавила она.

Проект ограничений был значительно ослаблен по сравнению с первоначальными предложениями, выяснил ранее Euractiv. По данным издания, из пакета исключены или смягчены ключевые меры, включая запрет на въезд в ЕС для российских военных и ограничения на поставки сжиженного природного газа.

Изначально авторы планировали ввести автоматический визовый запрет для всех военнослужащих, участвовавших в военной операции на Украине. Против выступили Франция, Италия и Греция, для экономик которых важна прибыль от российских туристов, пишет Euractiv. В результате запрет был сужен до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях.

Российские власти считают западные санкции нелегитимными и неэффективными.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше