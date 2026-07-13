Эксперт назвал причины нового обострения между США и Ираном

«Вот это соглашение, которое было в начале июня достигнуто, оно предполагает двухмесячный проход судов без оплаты, но, опять же, механизм, кто это все контролирует, не совсем понятен. А что будет после этих двух месяцев? Рано или поздно эта бомба, заложенная под соглашение, должна была взорваться», — объяснил собеседник ИС «Вести».