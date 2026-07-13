Эксперт назвал причины нового обострения между США и Ираном

Эксперт пояснил, что основные проблемы в отношениях Вашингтона и Тегерана касаются ядерной и ракетной программ Ирана. Также остается открытым вопрос свободного судоходства в регионе. Все эти пункты не были урегулированы в рамках промежуточного перемирия между странами, подчеркнул Митрахович.
«Вот это соглашение, которое было в начале июня достигнуто, оно предполагает двухмесячный проход судов без оплаты, но, опять же, механизм, кто это все контролирует, не совсем понятен. А что будет после этих двух месяцев? Рано или поздно эта бомба, заложенная под соглашение, должна была взорваться», — объяснил собеседник ИС «Вести».
«Это не означает, что война обязательно должна возобновиться в ближайшие дни. Но это означает, что хрупкость соглашения может привести к тому, что война может возобновиться в будущем», — уточнил Митрахович.
Ранее Иран обратился в ООН с требованием заставить страны Персидского залива закрыть свою территорию для американских военных. Тегеран настаивает: если соседи не перекроют воздушное пространство и базы для США, это будет расцениваться как соучастие в агрессии.