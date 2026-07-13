Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвал причины нового обострения между США и Ираном

Подписанный в июне меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не снял главных противоречий на Ближнем Востоке. Это привело к тому, что стороны вновь начали обмениваться взаимными ударами. Такую оценку в интервью ИС «Вести» дал научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт пояснил, что основные проблемы в отношениях Вашингтона и Тегерана касаются ядерной и ракетной программ Ирана. Также остается открытым вопрос свободного судоходства в регионе. Все эти пункты не были урегулированы в рамках промежуточного перемирия между странами, подчеркнул Митрахович.

«Вот это соглашение, которое было в начале июня достигнуто, оно предполагает двухмесячный проход судов без оплаты, но, опять же, механизм, кто это все контролирует, не совсем понятен. А что будет после этих двух месяцев? Рано или поздно эта бомба, заложенная под соглашение, должна была взорваться», — объяснил собеседник ИС «Вести».

Митрахович также указал на хрупкость договоренностей. По его словам, сейчас между Ираном и США наблюдается временное обострение: стороны демонстрируют друг другу серьезность намерений. Эксперт допустил, что Белый дом вновь организует блокаду и вновь перекроет передвижение иранских судов.

«Это не означает, что война обязательно должна возобновиться в ближайшие дни. Но это означает, что хрупкость соглашения может привести к тому, что война может возобновиться в будущем», — уточнил Митрахович.

Ранее Иран обратился в ООН с требованием заставить страны Персидского залива закрыть свою территорию для американских военных. Тегеран настаивает: если соседи не перекроют воздушное пространство и базы для США, это будет расцениваться как соучастие в агрессии.

В иранском МИДе заявили, что удары по американским объектам в регионе — это не эскалация, а реализация законного права на самооборону. В ведомстве подчеркнули: Тегеран действует строго в рамках международного права, отвечая на военные угрозы со стороны Вашингтона.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше