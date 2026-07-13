Крупный пожар охватил лес Фонтенбло под Парижем

Один из крупнейших пожаров этого лета вспыхнул в знаменитом лесу Фонтенбло, расположенном примерно в 70 км к югу от Парижа. Огонь охватил около 800 га леса. Сигнал о возгорании поступил 12 июля. Из-за сильной жары, продолжительной засухи и порывистого ветра огонь быстро распространился по сосновым участкам. Для тушения мобилизованы около 400 пожарных, десятки единиц техники и два самолета гражданской обороны. Из-за пожара власти полностью закрыли для движения участок автомагистрали A6 между Фонтенбло и Ури, а также несколько местных дорог. На несколько часов было прервано движение поездов по железнодорожной линии Париж—Лион. Посетителей одного из самых популярных природных парков Франции срочно эвакуировали. По данным префектуры департамента Сена и Марна, угрозы населенным пунктам удалось избежать.