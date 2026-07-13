Алиев пригрозил выходом из Совета Европы: что не поделили с ПАСЕ?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил возможность прекращения участия страны в Совете Европы. Соответствующее заявление он сделал на открытии IV Шушинского глобального медиафорума, его цитирует агентство Report.
Поводом для такого шага стали резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), принятые после того, как Баку восстановил контроль над всей территорией Карабаха. Глава государства назвал эти документы нацеленными на применение санкций в отношении Азербайджана и выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации.
При этом Алиев упомянул, что генсек СЕ Ален Берсе лично просил его не инициировать процедуру выхода. Однако, по словам президента, ультимативный характер требований со стороны ПАСЕ остаётся для азербайджанской стороны неприемлемым.
Также Ильхам Алиев жёстко оценил взаимодействие Баку с европейскими структурами. Он разделил отношения с Парламентской ассамблеей Совета Европы и Европейской комиссией, указав на их принципиальное различие.
Глава государства отметил, что в период руководства европейской дипломатией Жозепом Боррелем связи между Еврокомиссией и Азербайджаном фактически разрушились. По его словам, внутри этой структуры действовала крупная группа, настроенная против республики.
Отвечая на вопрос о возможном полном выходе из Совета Европы, Алиев заявил, что это решение останется незамеченным внутри страны. Он подчеркнул, что подобный шаг не вызовет никакой реакции среди азербайджанцев.
Ранее президент уже упоминал о неприемлемости ультимативных требований ПАСЕ и просьбах генсека СЕ не покидать организацию. Новые заявления на форуме демонстрируют, что напряжённость в диалоге с Брюсселем сохраняется, причём ключевые претензии адресованы именно Еврокомиссии и её бывшему руководству.
Совет Европы — это международная структура, ориентированная на защиту прав человека и демократических институтов, а участие в ней накладывает на государства обязательства следовать европейским правовым нормам. Ранее, в 2024 году, официальный представитель МИД России Мария Захарова называла политику этой организации в отношении Азербайджана политизированной и построенной на двойных стандартах.
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