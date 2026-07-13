Алиев пригрозил выходом из Совета Европы: что не поделили с ПАСЕ?

Совет Европы — это международная структура, ориентированная на защиту прав человека и демократических институтов, а участие в ней накладывает на государства обязательства следовать европейским правовым нормам. Ранее, в 2024 году, официальный представитель МИД России Мария Захарова называла политику этой организации в отношении Азербайджана политизированной и построенной на двойных стандартах.