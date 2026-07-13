ФСБ сорвала удары Украины дронами по военным аэродромам. Видео

«В результате проведенных мероприятий органами ФСБ получена упреждающая информация о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области в контейнерах на беспилотных летательных аппаратах самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, для подготовки масштабных террористических актов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях», — сказано в сообщении.