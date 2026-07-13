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ФСБ сорвала удары Украины дронами по военным аэродромам. Видео

ФСБ сорвала масштабные удары Украины дронами по военным аэродромам ФСБ предотвратила готовившиеся спецслужбами Украины масштабные атаки дронов на военные аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Источник: РБК

ФСБ сорвала масштабные удары Украины дронами по военным аэродромам.

ФСБ предотвратила готовившиеся спецслужбами Украины масштабные атаки дронов на военные аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий органами ФСБ получена упреждающая информация о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области в контейнерах на беспилотных летательных аппаратах самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, для подготовки масштабных террористических актов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях», — сказано в сообщении.

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